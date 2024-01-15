Литовські депутати вирушать до Тайваню на зустріч з новим президентом

Правління литовського Сейму схвалило поїздку до Тайваню 11 парламентарів – вони візьмуть участь у зустрічах із представниками влади в Тайбеї 20-27 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Литовська делегація зустрінеться з новообраним президентом Тайваню. Кандидата від керівної Демократичної прогресивної партії Лая Цінде, який був обраний президентом Тайваню в суботу, Китай називав загрозою миру.

"Мені здається, що попереду дуже важливий візит, який дасть нам змогу зблизити наші країни", – сказав BNS член делегації, віцеспікер Сейму Вітаутас Міталас.

В опозиції поставили під сумнів доречність візиту. Представник опозиційних аграріїв Йонас Ярутіс поцікавився, як "ці відрядження узгоджуються з позицією Литви, висловленою міністром закордонних справ, про те, що ми підтримуємо політику єдиного Китаю".

За словами спікерки Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен, розвиток парламентських, економічних і міжособистісних відносин із демократіями Індо-Тихоокеанського регіону є частиною роботи парламенту і жодним чином не суперечить взятим зобов'язанням. Вона сама відвідала Тайбей у жовтні минулого року.

Китай вважає демократичний і самоврядний Тайвань частиною своєї території, яку він має намір повернути собі.

Китай прагне ізолювати Тайбей на світовій арені й уникає використання слова "Тайвань" за будь-яку ціну, щоб не надати острову міжнародної легітимності.

У 2021 році Вільнюс дозволив Тайбею відкрити тайванське представництво у столиці Литви, що викликало невдоволення Китаю.

Пекін обмежив відносини з Вільнюсом, заблокувавши литовський експорт та імпорт. Пізніше двостороння торгівля почала відновлюватися.