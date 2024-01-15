Литовские депутаты отправятся в Тайвань на встречу с новым президентом

Правление литовского Сейма одобрило поездку в Тайвань 11 парламентариев – они примут участие во встречах с представителями власти в Тайбэе 20-27 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Литовская делегация встретится с новоизбранным президентом Тайваня. Кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лая Цинде, который был избран президентом Тайваня в субботу, Китай называл угрозой миру.

"Мне кажется, что впереди очень важный визит, который позволит нам сблизить наши страны", – сказал BNS член делегации, вице-спикер Сейма Витаутас Миталас.

В оппозиции поставили под сомнение уместность визита. Представитель оппозиционных аграриев Йонас Ярутис поинтересовался, как "эти командировки согласуются с позицией Литвы, высказанной министром иностранных дел, о том, что мы поддерживаем политику единого Китая".

По словам спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, развитие парламентских, экономических и межличностных отношений с демократиями Индо-Тихоокеанского региона является частью работы парламента и никоим образом не противоречит взятым обязательствам. Она сама посетила Тайбэй в октябре прошлого года.

Китай считает демократический и самоуправляемый Тайвань частью своей территории, которую он намерен вернуть себе.

Китай стремится изолировать Тайбэй на мировой арене и избегает использования слова "Тайвань" любой ценой, чтобы не придать острову международной легитимности.

В 2021 году Вильнюс разрешил Тайбэю открыть тайваньское представительство в столице Литвы, что вызвало недовольство Китая.

Пекин ограничил отношения с Вильнюсом, заблокировав литовский экспорт и импорт. Позже двусторонняя торговля начала восстанавливаться.