Российские военные задержали гражданина Грузии возле границы с оккупированными территориями

Российские военные снова задержали гражданина Грузии у границы с оккупированным Цхинвальским регионом.

Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом объявили в Службе госбезопасности Грузии, пишет "Европейская правда".

В СГБ заявили, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали грузина вблизи села Ахмаджи Ахалгорского муниципалитета Цхинвальского региона, что находится почти на линии разграничения. С какой стороны произошло задержание, не уточняется.

"Задействованы все имеющиеся механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия на оккупированных территориях Грузии и вдоль линии оккупации лежит на оккупационных властях", – заявили в Службе госбезопасности.

По информации грузинской службы "Радио Свобода", мужчина не является местным жителем и приехал в этот район из Тбилиси.

Мужчину сначала забрали на российскую военную базу в Ахмаджи, а дальше повезли в СИЗО в Цхинвали.

Всего в Цхинвали удерживают шестерых граждан Грузии, задержанных у границы с оккупированными территориями.

Как известно, у линии разграничения с оккупированными территориями Цхинвальского региона (Южной Осетии) регулярно происходят случаи похищения российскими военными местных жителей-граждан Грузии.

Последний громкий инцидент произошел в начале ноября, когда российские военные задерживали двух граждан Грузии и одного из них застрелили. Второго Грузии удалось вернуть домой.

Также РФ систематически осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски от территории, контролируемой официальным Тбилиси.

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