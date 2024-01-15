Греция взяла на себя командование постоянными военно-морскими силами НАТО

Греческий капитан Фотис Параскевас взял на себя обязанности командующего Второй постоянной морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Церемония передачи полномочий состоялась на военно-морской базе Ла Специя в Италии в пятницу, о чем в понедельник сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

Итальянский капитан Этторе Ронко передал обязанности капитану Параскевасу на борту корабля общего обеспечения "Гераклис" в пятницу. На мероприятии присутствовал контр-адмирал НАТО Стефан Д. Паули.

Участие Греции в SNMCMG2, одной из двух постоянно действующих военно-морских группировок НАТО по противоминным операциям, усиливает ее роль в обеспечении безопасности на море, особенно в Средиземноморском регионе.

SNMCMG2 обеспечивает НАТО возможностями немедленного оперативного реагирования, в частности в составе Сил реагирования НАТО (NRF), в мирные, кризисные и напряженные периоды. Ротация командования между странами-участницами происходит раз в полгода.

Напомним, на прошлой неделе Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море с начала войны в Украине.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. В октябре впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин.

Эти минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным совместным действием черноморских союзников со времени, когда президент РФ Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.