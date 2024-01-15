Выборы в Европарламент: Правые и ультраправые приближаются к большинству

Ультраправая группа Европейского парламента "Идентичность и демократия" (ID) и консервативные "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) выходят на третье и четвертое места по уровню поддержки перед выборами в Европарламент в июне 2024 года.

Об этом свидетельствует совместный анализ проектов Europe Elects и Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Прогноз свидетельствует, что "Идентичность и демократия" может претендовать на 12,5% голосов на выборах в Европарламент и получить 93 мест, став третьей по численности группой. Больше всего голосов за представителей ID отдают во Франции, Германии и Нидерландах, тогда как в Италии ультраправая "Лига" уступает более центристским "Братьям Италии" из ECR.

Европейские консерваторы и реформисты могут рассчитывать на 10,9% голосов – в основном за счет именно "Братьев Италии".

При этом по количеству мест они будут пятыми с 80 мандатами – сразу после либеральной группы Renew Europe, которой прогнозируют 84 места при 10,3% голосов.

Прогноз Europe Elects и Euractiv свидетельствует, что правоцентристская Европейская народная партия до сих пор остается наиболее популярной группой Европарламента: она может получить 23,5% голосов и 178 мест, причем больше всего голосов за нее отдадут в трети стран ЕС – Греции, Болгарии, Латвии, Финляндии, Польше, Германии, Словении, Хорватии и Испании.

Таким образом, все правые группы, а также венгерская партия "Фидес" и ультраправая французская "Реконкиста", которые не входят в состав групп, могут получить большинство в 367 из 720 мест.

Хотя идеологически эти блоки не всегда между собой едины, они, указывает Euractiv, могут тормозить экологические инициативы в Европарламенте.

В Европарламенте недавно предупредили, что Европейский Союз может стать неуправляемым, если ультраправые на выборах в Европейский парламент в июне получат такие же результаты, как и на ноябрьских выборах в Нидерландах, и как прогнозируют социологические опросы.