Німецькі фермери призупинили протести для переговорів з урядом

Німецькі фермери, які протестують по всій країні з 8 січня, оголосили про паузу в акціях для переговорів з урядом.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Після зустрічі з парламентськими групами, що представляють коаліційні партії, керівник асоціації фермерів Йоахім Руквід сказав, що вони підуть на переговори з урядом і хочуть отримати задовільний результат до вечора 18 січня.

Перед цим у центрі Берліна пройшла ймовірно наймасштабніша акція – біля Брандебурзьких воріт були присутні близько 30 тисяч протестувальників і 5 тисяч тракторів.

Фермери, як відомо, вимагають збереження податкових пільг, які уряд зібрався скасувати у рамках комплексу заходів для закриття "дірки" у федеральному бюджеті. Через обурення фермерів від частини ідей вже відмовилися, а скасування пільги на пальне для сільгосптехніки обіцяють зробити поступовим. Протестувальники вважають ці поступки недостатніми.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер з’явився на протесті у Берліні та пояснював, що у питанні податкової пільги на дизельне пальне уряд поступитися не зможе, тому що "кожен має зробити свій внесок", а аграрії отримують субсидії також з європейського бюджету. Натомість він запропонував піти на зустріч в інших питаннях, як спрощення деяких бюрократичних процедур.

Проте Йоахім Руквід заявляє, що питання податкової пільги на дизель є для них принциповим.

Нагадаємо, масштабні протести влаштували також румунські перевізники та фермери.