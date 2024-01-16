Немецкие фермеры приостановили протесты для переговоров с правительством

Немецкие фермеры, которые протестуют по всей стране с 8 января, объявили о паузе в акциях для переговоров с правительством.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

После встречи с парламентскими группами, представляющими коалиционные партии, руководитель ассоциации фермеров Йоахим Руквид сказал, что они идут на переговоры с правительством и хотят получить удовлетворительный результат к вечеру 18 января.

Перед этим в центре Берлина прошла вероятно самая масштабная акция – у Брандебургских ворот присутствовали около 30 тысяч протестующих и 5 тысяч тракторов.

Фермеры, как известно, требуют сохранения налоговых льгот, которые правительство собралось отменить в рамках комплекса мер по закрытию "дыры" в федеральном бюджете. Из-за возмущения фермеров от части идей уже отказались, а отмену льготы на топливо для сельхозтехники обещают сделать постепенной. Протестующие считают эти уступки недостаточными.

Министр финансов Кристиан Линднер появился на протесте в Берлине и объяснял, что в вопросе налоговой льготы на дизельное топливо правительство уступить не сможет, потому что "каждый должен сделать свой вклад", а аграрии получают субсидии также из европейского бюджета. Зато он предложил пойти на встречу в других вопросах, как упрощение некоторых бюрократических процедур.

Однако Йоахим Руквид заявляет, что вопрос налоговой льготы на дизель является для них принципиальным.

Напомним, масштабные протесты устроили также румынские перевозчики и фермеры.