76% литовців – за збереження громадянства Литви при отриманні іншого паспорта

Троє з чотирьох жителів Литви виступають за збереження литовського громадянства в разі набуття громадянства іншої дружньої держави.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Spinter у грудні на замовлення канцелярії уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

76% опитаних жителів країни вважають, що важливо зберегти литовське громадянство, отримане під час народження, після набуття громадянства іншої дружньої Литві країни.

Опитування також показує, що на 4 відсоткових пункти збільшилася кількість охочих узяти участь у референдумі щодо легалізації подвійного громадянства, який відбудеться 12 травня.

34% респондентів відповіли, що однозначно візьмуть участь у референдумі, 26% найімовірніше братимуть участь.

Ще 15% планують не брати участі в референдумі, а 10% кажуть, що найімовірніше не братимуть участі, 5% твердо переконані у своїй неучасті. Ще чверть респондентів (25%) не визначилися.

Референдум про легалізацію множинного громадянства відбудеться 12 травня одночасно з першим туром президентських виборів. Минулого тижня Головна виборча комісія зареєструвала ініціаторів референдуму як учасників політичної кампанії.

У 2019 році, під час президентських виборів, уже проводили референдум, метою якого було розширити можливості подвійного громадянства, але тоді для ухвалення такого положення не вистачило голосів.

Для того щоб заборона на подвійне громадянство була виключена з конституції, за це має проголосувати більше ніж половина громадян, які мають право голосу.

Конституційний суд уточнив, що тільки шляхом референдуму можуть бути внесені зміни до конституції, які відкриють можливість мати подвійне громадянство для громадян Литви, які набули громадянство інших країн після відновлення незалежності.

Між тим у Литві хочуть розширити можливості позбавлення громадянства з міркувань нацбезпеки.