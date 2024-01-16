Трое из четырех жителей Литвы выступают за сохранение литовского гражданства в случае приобретения гражданства другого дружественного государства.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Spinter в декабре по заказу канцелярии правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

76% опрошенных жителей страны считают, что важно сохранить литовское гражданство, полученное при рождении, после приобретения гражданства другой дружественной Литве страны.

Опрос также показывает, что на 4 процентных пункта увеличилось количество желающих принять участие в референдуме по легализации двойного гражданства, который состоится 12 мая.

34% респондентов ответили, что однозначно примут участие в референдуме, 26% скорее всего будут участвовать.

Еще 15% планируют не участвовать в референдуме, а 10% говорят, что скорее всего не будут участвовать, 5% твердо убеждены в своем неучастии. Еще четверть респондентов (25%) не определились.

Референдум о легализации множественного гражданства состоится 12 мая одновременно с первым туром президентских выборов. На прошлой неделе Главная избирательная комиссия зарегистрировала инициаторов референдума как участников политической кампании.

В 2019 году, во время президентских выборов, уже проводили референдум, целью которого было расширить возможности двойного гражданства, но тогда для принятия такого положения не хватило голосов.

Для того чтобы запрет на двойное гражданство был исключен из конституции, за это должно проголосовать более половины граждан, имеющих право голоса.

Конституционный суд уточнил, что только путем референдума могут быть внесены изменения в конституцию, открывающие возможность иметь двойное гражданство для граждан Литвы, которые приобрели гражданство других стран после восстановления независимости.

Между тем в Литве хотят расширить возможности лишения гражданства по соображениям нацбезопасности.