У Греції щонайменше одна людина загинула у машині, яку змило потоком

У регіоні Еліда, що на півдні Греції, загинули, ймовірно, обоє пасажирів автомобіля, який змило з дороги повноводним потоком.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 20:00 в районі селища Плоутохорі. Автомобіль з парою, чоловіком і жінкою, спробував проїхати підтоплену ділянку дороги, щоб перетнути міст на в’їзді у населений пункт. На виїзді на міст потік підхопив авто і заблокував об ліве загородження на дорозі так, що двері неможливо було відкрити ні з боку водія, ні з боку пасажира.

Люди зателефонували рятувальникам, але перш ніж ті доїхали, потік став такої сили, що загородження не втримало його й авто потягло далі за течією.

Рятувальники продовжували пошуки всю ніч у складних погодних умовах.

Вранці у вівторок жінку знайшли мертвою, пошуки чоловіка тривають.

Нагадаємо, на початку місяця у Словенії п’ятеро людей три дні провели у підземній печері через підтоплення після сильних злив.