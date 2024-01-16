В Греции по меньшей мере один человек погиб в машине, смытой потоком

В регионе Элида, что на юге Греции, погибли, вероятно, оба пассажира автомобиля, который смыло с дороги полноводным потоком.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 20:00 в районе поселка Плоутохори. Автомобиль с парой, мужчиной и женщиной, попытался проехать подтопленный участок дороги, чтобы пересечь мост на въезде в населенный пункт. На выезде на мост поток подхватил авто и заблокировал о левое заграждение на дороге так, что дверь невозможно было открыть ни со стороны водителя, ни со стороны пассажира.

Люди позвонили спасателям, но прежде чем те доехали, поток стал такой силы, что заграждение не удержало его и авто потянуло дальше по течению.

Спасатели продолжали поиски всю ночь в сложных погодных условиях.

Утром во вторник женщину нашли мертвой, поиски мужчины продолжаются.

Напомним, в начале месяца в Словении пять человек три дня провели в подземной пещере из-за подтопления после сильных ливней.