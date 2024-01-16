У Німеччині не очікують логістичних проблем через конфлікт у Червоному морі

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек заявив, що не очікує серйозних проблем з логістикою для економіки країни через дії єменських бойовиків-хуситів у Червоному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі наводить DPA.

"Усі кажуть мені, що все знову налагодиться", – сказав Габек, додавши, що транспортні витрати не відіграють такої великої ролі, щоб виникли масштабні проблеми.

За його словами, затримки в ланцюжку постачання вже є, тому що кораблі долають довгий шлях, але, вважає урядовець, європейці здатні пристосуватися до змін.

Кораблі, що прямують до Європи через Суецький канал з Азії або Перської затоки, повинні проходити через Червоне море, на яке припадає близько 10% світової торгівлі. За останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

Великі судноплавні компанії через це відправили судна, що прямують до Європи, в обхід південного узбережжя Африки, що є набагато довшим маршрутом.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше у ніч проти 13 січня США завдали удару по військовому об’єкту повстанців-хуситів у Ємені.

Президент США Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення про те, що підтримувані ним бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.