В Германии не ожидают логистических проблем из-за конфликта в Красном море

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек заявил, что не ожидает серьезных проблем с логистикой для экономики страны из-за действий йеменских боевиков-хуситов в Красном море.

Как сообщает "Европейская правда", его слова во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе приводит DPA.

"Все говорят мне, что все снова наладится", – сказал Хабек, добавив, что транспортные расходы не играют такой большой роли, чтобы возникли масштабные проблемы.

По его словам, задержки в цепочке поставок уже есть, потому что корабли преодолевают долгий путь, но, считает чиновник, европейцы способны приспособиться к изменениям.

Корабли, направляющиеся в Европу через Суэцкий канал из Азии или Персидского залива, должны проходить через Красное море, на которое приходится около 10% мировой торговли. За последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

Из-за этого крупные судоходные компании отправили суда, следующие в Европу, в обход южного побережья Африки, что является гораздо более длинным маршрутом.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден заявил, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.