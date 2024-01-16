Зеленский: Каждое уменьшение давления на агрессора добавляет годы к войне

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к тем, кто сомневается в продолжении поддержки Украины, говорит о замораживании войны и хочет уменьшить поддержку.

Об этом шла речь во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он напомнил, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе и очень влиятельные гаранты этого процесса – тогдашние канцлер Германии и президенты Франции.

"Но Путин – хищник, который не удовлетворяется замороженными продуктами", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже доказала, что может победить Путина на земле, на море и в небе.

"Мы нормализуем представление о том, что агрессию можно победить – даже путинскую агрессию, которая длится уже десять лет и более", – сказал президент, отметив, что поддержка Украины должна продолжаться.

"Потому что каждое уменьшение давления на агрессора добавляет годы к войне. Но каждая инвестиция в уверенность защитника сокращает войну", – заявил он.

Зеленский отметил, что война должна закончиться справедливым и стабильным миром.

"И я хочу, чтобы вы стали частью этого мира – начиная с этого момента – чтобы приблизить его. И вы нужны нам в Украине – строить, реконструировать, восстанавливать жизнь. Каждый из вас может быть еще более успешным вместе с Украиной", – заявил он.

Зеленский отметил необходимость того, чтобы санкции работали на 100%, чтобы западные компоненты не продолжали находить в российских ракетах.

"И, кстати, это очевидная слабость Запада, что ядерная промышленность России до сих пор не находится под глобальными санкциями, хотя Путин – единственный террорист в мире, который взял в заложники атомную электростанцию", – добавил он.

Кроме того, по словам Зеленского, в этом году должно быть принято сильное решение, когда замороженные российские активы, суверенные и олигархические, будут направлены на защиту от российской войны и на восстановление Украины.

"Путин должен пожалеть. Нам нужно, чтобы он проиграл. Нам нужно наконец развеять представление о том, что глобальное единство слабее ненависти одного человека. И мы можем это сделать", – заявил он.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что настало время для дипломатии проложить путь к миру между Россией и Украиной, и добавил, что увидел сигналы от обеих сторон в этом контексте.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс заявил об отсутствии давления партнеров по поводу прекращения защиты Украины и замораживания войны.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что ни в одном формате общения с западными союзниками Украину не подталкивают к началу переговоров с Россией и замораживанию войны.