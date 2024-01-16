ЕС наложил санкции на политического лидера ХАМАС

Совет Европейского Союза 16 января внес в перечень террористов политического лидера группировки ХАМАС Яхью Синвара.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С сегодняшнего дня Синвар находится в списке террористов ЕС, его активы на территории государств-членов замораживаются, а европейским физическим и юридическим лицам запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы.

"Это решение является частью ответа Европейского Союза на угрозу, которую представляет ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки в Израиле 7 октября 2023 года", – уточнили в Совете ЕС.

61-летний Яхья Синвар был соучредителем аппарата безопасности ХАМАС и с 2017 года возглавляет его политическое крыло. В Израиле он осужден на четыре пожизненных срока за организацию терактов с убийством израильтян и палестинцев.

Синвар находится под санкциями США с 2015 года.

В прошлом году ЕС уже вводил санкции против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу в ответ на нападение группировки на Израиль 7 октября.

Франция, Германия и Италия после этого призвали Евросоюз создать специальную схему санкций против террористической группировки ХАМАС.