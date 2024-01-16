У ЄС зафіксували найбільшу з 2016 року кількість нелегальних мігрантів

Протягом 2023 року зовнішній кордон Європейського Союзу перетнули приблизно 380 тисяч людей, що є найвищим із 2016-го показником і на 17% перевищує кількість нелегальних прибулих за 2022 рік.

Як пише "Європейська правда", про це 16 січня повідомило агентство ЄС із захисту кордонів (Frontex), посилаючись на попередні дані.

Найбільшим маршрутом нелегальної міграції до Євросоюзу за минулий рік було Центральне Середземномор’я, звідки прибули понад 40% усіх нелегальних мігрантів за цей період. Далі йдуть Західні Балкани (26%) та Східне Середземномор’я (16%).

Найбільшу групу незаконно прибулих до ЄС становили сирійці (понад 100 тисяч). Помітно зросла кількість африканських мігрантів, особливо із Західної Африки, які зараз становлять майже половину (47%) усіх виявлених мігрантів.

Крім того, за даними Frontex, по 10% нелегальних мігрантів у 2023 році становили жінки та діти.

За словами виконавчого директора агентства Ганса Лейтенса, ці дані свідчать про "еволюцію викликів, перед якими ми постали в захисті зовнішніх кордонів ЄС".

"Ми залишаємося відданими справі забезпечення безпеки і цілісності кордонів ЄС. Не менш важливо вирішувати гуманітарні аспекти міграції. Ці числа – не просто статистика, а реальні люди", – додав він.

Минулого року Рада ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Впровадженню угоди на заваді може стати Угорщина – єдина країна, яка висловлюється проти неї та головуватиме в Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2024 року.