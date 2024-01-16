В ЕС зафиксировали наибольшее с 2016 года количество нелегальных мигрантов

В течение 2023 года внешнюю границу Европейского Союза пересекли около 380 тысяч человек, что является самым высоким с 2016 года показателем и на 17% превышает количество нелегальных прибывших за 2022 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом 16 января сообщило агентство ЕС по защите границ (Frontex), ссылаясь на предварительные данные.

Крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Евросоюз за прошлый год было Центральное Средиземноморье, откуда прибыли более 40% всех нелегальных мигрантов за этот период. Далее следуют Западные Балканы (26%) и Восточное Средиземноморье (16%).

Наибольшую группу незаконно прибывших в ЕС составляли сирийцы (более 100 тысяч). Заметно возросло количество африканских мигрантов, особенно из Западной Африки, которые сейчас составляют почти половину (47%) всех выявленных мигрантов.

Кроме того, по данным Frontex, по 10% нелегальных мигрантов в 2023 году составляли женщины и дети.

По словам исполнительного директора агентства Ханса Лейтенса, эти данные свидетельствуют об "эволюции вызовов, перед которыми мы оказались в защите внешних границ ЕС".

"Мы остаемся преданными делу обеспечения безопасности и целостности границ ЕС. Не менее важно решать гуманитарные аспекты миграции. Эти числа – не просто статистика, а реальные люди", – добавил он.

В прошлом году Совет ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Внедрению соглашения может помешать Венгрия – единственная страна, которая высказывается против нее и будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года.