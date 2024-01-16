У Фінляндії кажуть, що РФ намагається вербувати шукачів притулку для розвіддіяльності

Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку, які бажають потрапити до Фінляндії, для ведення розвіддіяльності.

Про це заявила фінська Поліція безпеки SUPO, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Згідно з інформацією SUPO, це звичайна практика для російської розвідки – намагатися змусити деяких людей співпрацювати з ними.

За останні місяці понад тисячу прохачів притулку прибули до Фінляндії через східний кордон.

"Людину можуть схилити до співпраці різними способами, наприклад, чинити тиск або пов'язати прохання про співпрацю з умовами виїзду з країни, або пообіцяти, наприклад, фінансові вигоди", – зазначили у відомстві.

Поліція безпеки не стала давати подальших коментарів, оскільки ця інформація є частиною її конфіденційної оперативної діяльності.

Водночас у SUPO наголошують, що не йдеться про масштабне явище.

Минулого тижня 15 осіб нелегально перетнули східний кордон Фінляндії по пересіченій місцевості та попросили притулку.

За оцінками Прикордонної служби, у Росії на суміжних із Фінляндією територіях можуть перебувати тисячі людей, готових нелегально перетнути кордон.

Минулого тижня уряд Фінляндії вчергове продовжив термін закриття усіх КПП на кордоні з Росією до 11 лютого. Кордон був закритий у зв’язку з тим, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати шукачів притулку.

У Фінляндії виникли занепокоєння, що РФ збирається повторити сценарій міграційного тиску на країну за прикладом режиму Лукашенка у 2021 році.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".