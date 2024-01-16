В Финляндии говорят, что РФ пытается вербовать искателей убежища для разведдеятельности

Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища, желающих попасть в Финляндию, для ведения разведдеятельности.

Об этом заявила финская Полиция безопасности SUPO, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Согласно информации SUPO, это обычная практика для российской разведки – пытаться заставить некоторых людей сотрудничать с ними.

За последние месяцы более тысячи просителей убежища прибыли в Финляндию через восточную границу.

"Человека могут склонить к сотрудничеству различными способами, например, оказать давление или связать просьбу о сотрудничестве с условиями выезда из страны, или пообещать, например, финансовые выгоды", – отметили в ведомстве.

Полиция безопасности не стала давать дальнейших комментариев, поскольку эта информация является частью ее конфиденциальной оперативной деятельности.

В то же время в SUPO отмечают, что речь не идет о масштабном явлении.

На прошлой неделе 15 человек нелегально пересекли восточную границу Финляндии по пересеченной местности и попросили убежища.

По оценкам Пограничной службы, в России на сопредельных с Финляндией территориях могут находиться тысячи людей, готовых нелегально пересечь границу.

На прошлой неделе правительство Финляндии в очередной раз продлило срок закрытия всех КПП на границе с Россией до 11 февраля. Граница была закрыта в связи с тем, что российские пограничники начали беспрепятственно выпускать искателей убежища.

В Финляндии возникли опасения, что РФ собирается повторить сценарий миграционного давления на страну по примеру режима Лукашенко в 2021 году.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".