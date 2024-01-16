Фіцо гарантує Орбану імунітет від покарання в ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі в Будапешті з угорським візаві Віктором Орбаном 16 січня пообіцяв ветувати будь-які рішення, спрямовані на обмеження прав Угорщини в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SITA.

Фіцо коментував наміри Європейського парламенту ухвалити резолюції із критикою ситуації з верховенством права у Словаччині та Угорщині, зокрема наміри позбавити останньої права голосу в ЄС.

"Як прем'єр-міністр Словаччини, я б ніколи не погодився з тим, щоб країну карали за те, що вона бореться за свій суверенітет і за свої національні інтереси", – підкреслив словацький прем'єр, додавши, що будь-яке обмеження прав Угорщини вимагає згоди всіх країн-членів ЄС.

"Я, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словацької Республіки, заявляю, що ніколи не погоджуся з такою атакою на Угорщину, оскільки це суперечить моїм поглядам на важливість суверенітету і захисту національно-державних інтересів окремих країн-членів ЄС", – підсумував Фіцо.

Минулого тижня депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Петиція з'явилась після того, як голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що достроково залишить свою посаду, щоб балотуватися в Європарламент.

Це може посилити роль Орбана в ЄС: він тимчасово головуватиме в Єврораді в разі, якщо лідери Євросоюзу не знайдуть заміну Мішелю.