Шольц і Байден не говорили про постачання Taurus Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент США Джо Байден під час вчорашньої телефонної розмови не обговорювали питання постачання крилатих ракет Taurus з Німеччини в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ntv, заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Він наголосив, що канцлер взяв на себе зобов'язання, яке залежить від координації з урядом США.

Довіра Шольца до президента США є великою, додав речник уряду, відповідаючи на запитання, чи надаватиме уряд США військову допомогу Україні, незважаючи на опір у Конгресі США.

Нагадаємо, Шольц після розмови з Байденом заявив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

У Білому домі заявили, що в розмові лідери скоординували подальшу непохитну підтримку України перед обличчям агресивної війни з боку Росії.

Напередодні повідомлялося, що найбільша опозиційна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) хоче провести у Бундестазі голосування щодо надання Україні крилатих ракет Taurus.

Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Taurus Україні.