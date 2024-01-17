Шольц и Байден не говорили о поставках Taurus Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время вчерашнего телефонного разговора не обсуждали вопрос поставки крылатых ракет Taurus из Германии в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ntv, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Он отметил, что канцлер взял на себя обязательства, которое зависит от координации с правительством США.

Доверие Шольца к президенту США велико, добавил представитель правительства, отвечая на вопрос, будет ли правительство США оказывать военную помощь Украине, несмотря на сопротивление в Конгрессе США.

Напомним, Шольц после разговора с Байденом заявил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро.

В Белом доме заявили, что в разговоре лидеры скоординировали дальнейшую непоколебимую поддержку Украины перед лицом агрессивной войны со стороны России.

Накануне сообщалось, что крупнейшая оппозиционная партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) хочет провести в Бундестаге голосование о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок Taurus Украине.