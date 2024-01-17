Большинство французов - за отставку министра, которая попала в скандал из-за обучения детей

Более половины французов поддерживают отставку нового министра образования и спорта Амели Удеа-Кастера на фоне скандала, связанного с тем, что она отдала своих детей в частную школу из-за якобы ложных жалоб на государственную.

Об этом свидетельствует опрос исследовательской фирмы Elabe по заказу телеканала BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 53% респондентов считают, что Удеа-Кастера должна сложить полномочия министра в правительстве Франции.

К тому же, 52% французов не согласны с расширением сферы Министерства образования на спорт в новом правительстве Габриэля Атталя, и только 21% назвал такое решение правильным.

Амели Удеа-Кастера вызвала скандал на прошлой неделе своими комментариями о частном образовании своих детей, обосновывая этот выбор "большим количеством незаполненных часов" в государственной школе, где учился ее старший сын.

После этих высказываний бывшая учительница сына министра заявила французским СМИ, что она никогда не прогуливала уроки, а забрали ребенка из школы, потому что его отказались перевести в старший класс.

После этого представители профсоюза учителей потребовали от Удеа-Кастера публичных извинений. Она извинилась перед преподавателями, но призвала прекратить личные нападки на нее и отказалась уходить в отставку.

Напомним, на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении нового премьер-министра Габриэля Атталя после отставки его предшественницы Элизабет Борн. Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии походит из Одессы.

Подробно об Аттале читайте в статье "Первый после Наполеона".