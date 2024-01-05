Лідер британської опозиції закликав прем'єра провести дострокові вибори

Лідер Лейбористської партії – найбільшої опозиційної політсили Великої Британії – Кір Стармер закликав прем'єр-міністра Ріші Сунака провести дострокові парламентські вибори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

На тлі тиску на очільника уряду з боку лейбористів, які говорять про перспективу травневих виборів, Стармер під час виступу в місті Бристоль закликав Сунака дати старт виборчій кампанії.

"Усі погоджуються, що у нас – величезний безлад. Сфера послуг на колінах, економіка, яка не працює для працюючих людей навіть тоді, коли зростає, не кажучи вже про те, що зараз вона перебуває в стагнації", – зазначив він.

За його словами, хоча більшість погоджується з тим, що Британія потребує змін, довіра до політики зараз "настільки низька, настільки деградована, що ніхто більше не вірить, що ви можете щось змінити".

"Не слухайте, коли кажуть, що ми всі однакові. Ми не однакові і ніколи такими не будемо", – додав він, зазначивши, що виборці мають вибір між "продовженням занепаду з консерваторами або національним оновленням з лейбористами".

Сунак, чия Консервативна партія поступається в опитуваннях громадської думки, наразі не піддається тиску щодо дострокових виборів, заявивши, що планує почекати до "другої половини цього року".

Прем'єр Британії, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

Раніше він виключав проведення виборів у січні 2025 року, що було б найпізнішим можливим терміном для голосування.

Лейбористська партія наразі зберігає значну перевагу над консерваторами Ріші Сунака. У грудні 45% потенційних виборців підтримали б лейбористів проти 23%, які підтримують торі.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.