Сейм Латвии рассмотрит предложение о запрете импорта зерна из России и Беларуси

Сейм Латвии рассмотрит предложение о запрете импорта в страну зерна из России и Беларуси.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Сейм решил рассмотреть предложение, подготовленное "Национальным альянсом", о запрете поставок из России и Беларуси сельскохозяйственной продукции.

"Покупая хлеб в магазине, граждане должны быть уверены, что он не из российского зерна, или зерна, которое Россия украла из Украины", – говорится в пояснительной записке.

Для принятия поправок их должны поддержать в трех чтениях.

Ранее Министерство сельского хозяйства подготовило доклад по этому вопросу, где отмечает, что пора положить конец зависимости стран ЕС, в том числе Латвии, от минеральных удобрений России, как и другой продукции, которая еще закупается.

В МИД страны отмечали, что балтийские министры имеют в этом вопросе общую позицию и выступают за безотлагательное начало обсуждения о запрете на импорт российского зерна в ЕС, и эту идею предварительно приветствовал польский профильный еврокомиссар Януш Войцеховский.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечал, что вопрос уже неоднократно обсуждался на уровне ЕС. Он предпочитает принимать решение сразу на европейском уровне, потому что если это будет решение только Латвии или балтийских государств, Россия все равно найдет способы продать свое зерно на европейский рынок.

Кроме того, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе инициировал обсуждение в ЕС запрета импорта в ЕС российской сельскохозяйственной продукции.

В Литве назвали большой проблемой транзит зерна из РФ через Латвию.