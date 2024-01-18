Суд ЄС підтримав право уряду Нідерландів не розкривати пресі інформацію щодо збиття MH17 

Дві нідерландські медіакомпанії програли в Суді ЄС (Court of Justice) справу, яка стосувалась нерозкриття інформації нідерландським урядом про збиття рейсу MH17 у 2014 році над Донбасом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Суду ЄС.

У 2018 році RTL Nederland і RTL Nieuws звернулися до уряду Нідерландів із запитом про надання інформації у зв'язку з цим.

Але неназваний урядовий міністр відмовив їм у задоволенні цього запиту, посилаючись на конфіденційність інформації відповідно до національного законодавства та права ЄС.

Медіакомпанії пішли до суду та заявили, що у своєму запиті до уряду покладаються на фундаментальне право на свободу вираження поглядів та інформації, а також на особливу роль "сторожового пса", що відводиться пресі в цьому контексті.

У своєму рішенні Суд ЄС підтвердив, що конфіденційність інформації, яка стосується авіаційних інцидентів та авіаційних подій, є центральним елементом системи нагляду і контролю, встановленої законодавством ЄС з метою підвищення безпеки польотів.

У рішенні суду також зазначено, що конфіденційність є найсуворішою і поширюється на всю інформацію, яка збирається або готується з цією метою національними компетентними органами.

Крім того, суд вважає, що, хоча цей загальний і суворий режим конфіденційності може порушувати право на свободу вираження поглядів та інформації, він є виправданим і пропорційним меті, яку він переслідує. Він не перешкоджає громадськості або засобам масової інформації шукати інформацію у зв'язку з цим з інших джерел або в інший спосіб.

Крім того, він не виключає можливості розкриття інформації, про яку йдеться, за ініціативою та під контролем компетентних органів або судів, за умови, що це сумісно з підтриманням авіаційної безпеки.

Нагадаємо, у 2019 році "ЄвроПравда" розповідала, як Суд ЄС підтримав Google у справі щодо "права на забуття".