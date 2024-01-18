Суд ЕС поддержал право правительства Нидерландов не раскрывать прессе информацию о сбитии MH17

Две нидерландские медиакомпании проиграли в Суде ЕС (Court of Justice) дело, которое касалось нераскрытия информации нидерландским правительством об авиакатастрофе, в которой был сбит Boeing рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Суда ЕС.

В 2018 году RTL Nederland и RTL Nieuws обратились к правительству Нидерландов с запросом о предоставлении информации в связи с этим.

Но неназванный правительственный министр отказал им в удовлетворении этого запроса, ссылаясь на конфиденциальность информации в соответствии с национальным законодательством и правом ЕС.

Медиакомпании пошли в суд и заявили, что в своем запросе к правительству полагаются на фундаментальное право на свободу выражения мнений и информации, а также на особую роль "сторожевого пса", отводимую прессе в этом контексте.

В своем решении Суд ЕС подтвердил, что конфиденциальность информации, касающейся авиационных инцидентов и авиационных происшествий, является центральным элементом системы надзора и контроля, установленной законодательством ЕС с целью повышения безопасности полетов.

В решении суда также указано, что конфиденциальность является строжайшей и распространяется на всю информацию, которая собирается или готовится с этой целью национальными компетентными органами.

Кроме того, суд считает, что, хотя этот общий и строгий режим конфиденциальности может нарушать право на свободу выражения мнений и информации, он является оправданным и пропорциональным цели, которую он преследует. Он не препятствует общественности или средствам массовой информации искать информацию в связи с этим из других источников или другим способом.

Кроме того, он не исключает возможности раскрытия информации, о которой идет речь, по инициативе и под контролем компетентных органов или судов, при условии, что это совместимо с поддержанием авиационной безопасности.

Напомним, в 2019 году "ЕвроПравда" рассказывала, как Суд ЕС поддержал Google в деле о "праве на забвение".