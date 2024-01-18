СМИ: Санду лишила гражданства молдаванина, который был на видео с Путиным

Один из двух указов о лишении гражданства, подписанный президентом Молдовы Майей Санду летом 2023 года, который был неизвестен общественности, касался Думитру Мирона – он появлялся на одном видео с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Europa Liberă.

Его имя появилось в прессе за полгода до этого, когда Мирона идентифицировали как одного из военнослужащих, с которыми российский диктатор выступал с новогодней речью накануне 2023 года.

EPA-EFE

Проект Evocation – украинская база данных российских пропагандистов, коллаборационистов и агентов, участвующих в войне РФ в Украине, – называет это лицо "террористом".

Согласно его профилю на указанном ресурсе, Мирон родился 28 сентября 1993 года, является уроженцем Молдовы, служил в подразделении карабинеров "Комрат" и уехал в Украину в возрасте 19 лет.

По данным портала, сейчас Мирон является командиром бригады в городе Брянка Луганской области, имеет звание майора и получил "орден за мужество" за участие во вторжении в Украину.

На запрос Europa Libera в январе 2024 года президентура Молдовы ответила, что Санду подписала два указа о лишении молдовского гражданства с момента вступления в должность.

В обоих случаях основанием для этого была статья закона о гражданстве, в которой говорится о том, что можно лишить гражданства лицо, которое "совершило особо тяжкие деяния, наносящие существенный ущерб государству".

В ноябре 2023 года глава государства также лишила гражданства лидера маргинальной пророссийской Партии регионов и Конгресса молдовских диаспор в России Александра Калинина.

Молдовский политик, в частности, проводит акции в поддержку российских солдат – собирает обувь и теплую одежду, которые потом сам развозит по оккупированным населенным пунктам Луганской области.

Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.