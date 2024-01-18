Французькі поліцейські пригрозили зірвати роботу аеропортів на час Олімпіади через умови праці

У французькій поліції пригрозили зірвати роботу аеропортів під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо їхні вимоги щодо премій і гідних умов праці не будуть виконані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Правоохоронці проводять демонстрації у французькій столиці та інших містах, вимагаючи відповіді від Міністерства внутрішніх справ щодо їхнього запиту на отримання "олімпійської премії" у розмірі 2000 євро та гарантій, що соціальні заходи, зокрема, щодо догляду за дітьми влітку, будуть схвалені.

"Ми будемо наводити страх (якщо наші вимоги не будуть виконані)", – сказала Шафія Бутара, адміністративний секретар профспілки "Альянс поліції", коли десятки поліцейських вийшли на демонстрацію і запалили сині фаєри перед будівлею мерії Парижа.

"Будуть і більш жорсткі дії. Ми блокуватимемо аеропорти, щоб офіцери перевіряли паспорти не за три хвилини, а за 25. Тоді ви побачите, що бос аеропорту Парижа візьме телефон і зателефонує уряду", сказала вона.

Минулого тижня поліцейські влаштували парад на автобусах з відкритим верхом по Парижу, щоб закликати владу прискорити переговори про умови праці та оплату під час Олімпіади з 26 липня по 11 серпня.

Олімпіада, що розпочинається в середині сезону національних свят, створить додаткове навантаження на паризьку робочу силу на тлі підвищених загроз безпеці та хронічної нестачі кадрів у поліції, лікарнях та громадському транспорті.

Близько 30 000 поліцейських і солдатів будуть мобілізовані для забезпечення безпеки під час церемонії відкриття 26 липня, коли близько 500 000 людей, як очікується, спостерігатимуть за тим, як спортсмени і делегації пропливатимуть по Сені.

"Міністерство має зрозуміти, що ми – 13 профспілок, – сказав агентству Reuters Мікаель Вінар, голова профспілки поліцейських криміналістів.

"Ми служимо державі. Ми хочемо, щоб Олімпіада була успішною, але наша влада не прислухається до наших вимог. Вони повинні були передбачити, що, наприклад, будуть закриті дитячі садки", – додав він.

Літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Жителів столиці вже попередили про логістичні труднощі на тлі Олімпіади, а десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття Ігор.