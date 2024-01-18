Французские полицейские пригрозили сорвать работу аэропортов на время Олимпиады из-за условий труда

Во французской полиции пригрозили сорвать работу аэропортов во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, если их требования относительно премий и достойных условий труда не будут выполнены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правоохранители проводят демонстрации во французской столице и других городах, требуя ответа от Министерства внутренних дел относительно их запроса на получение "олимпийской премии" в размере 2000 евро и гарантий, что социальные меры, в частности, по уходу за детьми летом, будут одобрены.

"Мы будем наводить страх (если наши требования не будут выполнены)", – сказала Шафия Бутара, административный секретарь профсоюза "Альянс полиции", когда десятки полицейских вышли на демонстрацию и зажгли синие файеры перед зданием мэрии Парижа.

"Будут и более жесткие действия. Мы будем блокировать аэропорты, чтобы офицеры проверяли паспорта не за три минуты, а за 25. Тогда вы увидите, что босс аэропорта Парижа возьмет телефон и позвонит правительству", сказала она.

На прошлой неделе полицейские устроили парад на автобусах с открытым верхом по Парижу, чтобы призвать власти ускорить переговоры об условиях труда и оплату во время Олимпиады с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада, начинающаяся в середине сезона национальных праздников, создаст дополнительную нагрузку на парижскую рабочую силу на фоне повышенных угроз безопасности и хронической нехватки кадров в полиции, больницах и общественном транспорте.

Около 30 тысяч полицейских и солдат будут мобилизованы для обеспечения безопасности во время церемонии открытия 26 июля, когда около 500 тысяч человек, как ожидается, будут наблюдать за тем, как спортсмены и делегации будут проплывать по Сене.

"Министерство должно понять, что мы – 13 профсоюзов, – сказал агентству Reuters Микаэль Винар, председатель профсоюза полицейских криминалистов.

"Мы служим государству. Мы хотим, чтобы Олимпиада была успешной, но наши власти не прислушиваются к нашим требованиям. Они должны были предусмотреть, что, например, будут закрыты детские сады", – добавил он.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября. Жителей столицы уже предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады, а десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы более высокие цены на даты открытия Игр.