Європарламент закликав до постійного припинення вогню в Газі за двох умов

Депутати Європарламенту вимагають негайного і безумовного звільнення всіх заручників і ліквідації терористичної організації ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Європарламенту.

У резолюції, прийнятій у четвер, депутати Європарламенту висловлюють свою глибоку скорботу з приводу невинних жертв з обох сторін. Вони закликають до постійного припинення вогню і відновлення зусиль щодо політичного врегулювання за умови негайного і безумовного звільнення всіх заручників і ліквідації терористичної організації ХАМАС.

Засуджуючи найрішучішим чином огидні терористичні атаки, скоєні ХАМАС проти Ізраїлю, вони також засуджують непропорційну військову відповідь Ізраїлю, яка призвела до безпрецедентної кількості жертв серед цивільного населення.

Ізраїль має право захищати себе в рамках міжнародного права, підкреслюють депутати Європарламенту, що означає, що всі сторони конфлікту повинні завжди розрізняти комбатантів і цивільних осіб, що атаки повинні бути спрямовані тільки на військові об'єкти, і що цивільні особи і цивільні об'єкти не повинні ставати мішенню для атак.

Висловлюючи глибоку стурбованість жахливою гуманітарною ситуацією в секторі Гази, що швидко погіршується, депутати Європарламенту підкреслюють нагальну потребу в повному, швидкому, безпечному і безперешкодному гуманітарному доступі до всього сектору Гази і вимагають негайного відновлення життєво важливої інфраструктури.

Резолюція закликає до європейської ініціативи, спрямованої на відновлення рішення про дві держави, і підкреслює абсолютну необхідність негайного перезапуску мирного процесу.

Депутати Європарламенту закликають до припинення окупації палестинських територій і підкреслюють, що ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан, включаючи Східний Єрусалим, є незаконними згідно з міжнародним правом.

Нарешті, резолюція підкреслює рішучу підтримку ЄС роботи Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду ООН і закликає притягнути до відповідальності осіб, винних у терористичних актах і порушеннях міжнародного права.

Текст був прийнятий 312 голосами "за", 131 – "проти" і 72 – "утрималися".

Як повідомлялося, Європейський Союз у понеділок, 22 січня, запровадить новий санкційний режим проти терористичного угруповання ХАМАС у відповідь на його напад на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше цього тижня ЄС запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, а ще в грудні – проти ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу, але ці кроки відбулись у межах чинного санкційного режиму.