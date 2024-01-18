Европарламент призвал к постоянному прекращению огня в Газе при двух условиях

Депутаты Европарламента требуют немедленного и безусловного освобождения всех заложников и ликвидации террористической организации ХАМАС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Европарламента.

В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента выражают свою глубокую скорбь по поводу невинных жертв с обеих сторон. Они призывают к постоянному прекращению огня и возобновлению усилий по политическому урегулированию при условии немедленного и безусловного освобождения всех заложников и ликвидации террористической организации ХАМАС.

Осуждая самым решительным образом отвратительные террористические атаки, совершенные ХАМАС против Израиля, они также осуждают непропорциональный военный ответ Израиля, который привел к беспрецедентному количеству жертв среди гражданского населения.

Израиль имеет право защищать себя в рамках международного права, подчеркивают депутаты Европарламента, что означает, что все стороны конфликта должны всегда различать комбатантов и гражданских лиц, что атаки должны быть направлены только на военные объекты, и что гражданские лица и гражданские объекты не должны становиться мишенью для атак.

Выражая глубокую обеспокоенность быстро ухудшающейся ужасной гуманитарной ситуацией в секторе Газа, депутаты Европарламента подчеркивают настоятельную потребность в полном, быстром, безопасном и беспрепятственном гуманитарном доступе ко всему сектору Газа и требуют немедленного восстановления жизненно важной инфраструктуры.

Резолюция призывает к европейской инициативе, направленной на восстановление решения о двух государствах, и подчеркивает абсолютную необходимость немедленного перезапуска мирного процесса.

Депутаты Европарламента призывают к прекращению оккупации палестинских территорий и подчеркивают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, являются незаконными согласно международному праву.

Наконец, резолюция подчеркивает решительную поддержку ЕС работы Международного уголовного суда и Международного суда ООН и призывает привлечь к ответственности лиц, виновных в террористических актах и нарушениях международного права.

Текст был принят 312 голосами "за", 131 – "против" и 72 – "воздержались".

Как сообщалось, Европейский Союз в понедельник, 22 января, введет новый санкционный режим против террористической группировки ХАМАС в ответ на ее нападение на Израиль 7 октября.

Ранее на этой неделе ЕС ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а еще в декабре – против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу, но эти шаги состоялись в рамках действующего санкционного режима.