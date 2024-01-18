Париж опроверг выдумку России об "убитых французских наемниках" в Украине

Министерство иностранных дел Франции 18 января отреагировало на пропагандистскую браваду российского Министерства обороны об "уничтоженных французских наемниках" во время ударов по Харькову ранее на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ведомство РФ накануне отрапортовало о "высокоточном" ударе по Харькову 16 января, в результате которого "поразило пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которого составляли французские наемники".

Во французском МИД на это ответили, что Франция "не имеет "наемников" ни в Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых".

"Это просто очередная грубая российская манипуляция. Мы не должны придавать ей большего значения, чем предыдущим или тем, которые обязательно будут", – добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что "высокоточный удар" России по Харькову 16 января привел к повреждению гражданской жилой инфраструктуры и ранению 17 гражданских.

В прошлом месяце напоминание МИД Франции о том, что Россия – государство-агрессор, в контексте взрывов в Белгороде вызвало истерику у бывшего президента России, а ныне заместителя секретаря российского Совета безопасности Дмитрия Медведева.