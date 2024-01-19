Єрмак і Сійярто обговорили підготовку зустрічі з Кулебою в Ужгороді

Голова офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє офіс президента України.

Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді, де з українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник офісу глави держави, йдеться в пресрелізі.

"Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами", – зазначив Єрмак.

Очільник офісу президента також подякував угорському голові МЗС за участь Будапешта в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації "формули миру" президента Зеленського, яка відбулася в Давосі.

Раніше Сійярто заявив, що проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.

Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Раніше в Офісі президента України заявили, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях. Серед іншого, ведуться переговори про організацію зустрічі президента Володимира Зеленського з Орбаном.