Ермак и Сийярто обсудили подготовку встречи с Кулебой в Ужгороде

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Офис президента Украины.

Собеседники обсудили подготовку встречи, которая должна состояться 29 января в Ужгороде, где с украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава офиса главы государства, говорится в пресс-релизе.

"Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами", – отметил Ермак.

Глава Офиса президента также поблагодарил венгерского главу МИД за участие Будапешта во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации "формулы мира" президента Зеленского, которая состоялась в Давосе.

Ранее Сийярто заявил, что проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

Он напомнил, что провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что возможные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут касаться широкого спектра двусторонних отношений.

Как известно, Венгрия и Украина почти не вели контактов на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но в последние недели они активизировались на разных уровнях. Среди прочего, ведутся переговоры об организации встречи президента Владимира Зеленского с Орбаном.