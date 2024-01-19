ЕС одобрил спецрежим санкций против ХАМАС и "Исламского джихада в Палестине"

Совет Европейского Союза 19 января одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", который позволяет накладывать санкции на тех, кто предоставляет группировке финансовую или любую другую поддержку.

Об этом пишет "Европейская правда".

ЕС одобрил новый режим санкций, учитывая серьезность нападения на Израиль в октябре 2023 года и необходимость борьбы с насильственными действиями, которые угрожают миру и международной безопасности, говорится в сообщении Совета ЕС.

Он предусматривает, что ЕС может накладывать санкции на тех, кто материально или финансово поддерживает ХАМАС или "Исламский джихад в Палестине" – военизированную группировку, которая тоже действует в секторе Газа и отрицает существование Израиля как государства.

Основанием для санкций может быть поставка или продажа оружия и связанных материальных средств обеим террористическим организациям, поддержка их действий, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности Израиля, а также причастность к нарушениям международного права.

В Совете ЕС подчеркивают, что санкционный режим впервые позволит накладывать санкции на физических или юридических лиц, которые спонсируют насильственные действия ХАМАС и "Исламского джихада в Палестине".

Отдельным решением она внесла в санкционный список шесть человек из Судана, Алжира и других стран, ответственных за оказание финансовой поддержки ХАМАС. Их активы в ЕС заморозят, а предоставление им средств или других ресурсов запрещается.

Новый режим санкций ЕС будет действовать до 19 января 2025 года и будет возобновляться или меняться при необходимости.

Ранее на этой неделе ЕС ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а еще в декабре – против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу.