ЗМІ: У Туреччині кажуть про затримання 33 осіб за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю

Турецька влада заявляє про затримання 33 осіб за підозрою в шпигунській діяльності на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на джерела в органах безпеки.

Арешти відбулися після розслідування, яке проводило Бюро з розслідування тероризму та організованої злочинності прокуратури Стамбула.

Підозрювані, як стверджується, брали участь у таких видах діяльності, як розвідка, спостереження, напади і викрадення людей в інтересах Моссаду.

Наразі тривають пошукові операції щодо решти 13 підозрюваних.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території.

Відповідні повідомлення були передані після появи у ЗМІ запису розмови глави Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також в Лівані, Туреччині та Катарі.

Відомо, що деякі з лідерів ХАМАС регулярно відвідують Стамбул і зупиняються там.

Наприкінці листопада ЗМІ повідомляли, що США вимагатимуть від Туреччини дотримання американських санкцій проти низки російських компаній та фінансової діяльності ХАМАС.