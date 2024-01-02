СМИ: В Турции говорят о задержании 33 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Турецкие власти заявляют о задержании 33 человек по подозрению в шпионской деятельности в пользу израильской службы внешней разведки Моссад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.

Аресты состоялись после расследования, которое проводило Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности прокуратуры Стамбула.

Подозреваемые, как утверждается, участвовали в таких видах деятельности, как разведка, наблюдение, нападения и похищения людей в интересах Моссада.

В настоящее время продолжаются поисковые операции в отношении остальных 13 подозреваемых.

Напомним, в декабре СМИ сообщили, что Турция предупредила разведку Израиля, чтобы та не пыталась убивать членов террористической группировки ХАМАС на ее территории.

Соответствующие сообщения были переданы после появления в СМИ записи разговора главы Всеобщей службы безопасности Израиля (Шабак или Шин-Бет) Ронена Бара, во время которого он сообщил о планах убить лидеров ХАМАС на палестинских территориях, а также в Ливане, Турции и Катаре.

Известно, что некоторые из лидеров ХАМАС регулярно посещают Стамбул и останавливаются там.

В конце ноября СМИ сообщали, что США будут требовать от Турции соблюдения американских санкций против ряда российских компаний и финансовой деятельности ХАМАС.