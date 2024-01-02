Поїзди по всій Фінляндії запізнюються через сильні морози

У вівторок, 2 січня, потяги по всій Фінляндії курсують із запізненням через сильні морози.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує фінський мовник Yle з посиланням на державну залізничну компанію VR.

Тільки п'ята частина поїздів далекого слідування ходять за розкладом у другій половині дня, після 12:30. Водночас із приміських поїздів більшість, а саме 70%, дотримуються розкладу.

За інформацією VR, поїзди далекого сполучення рухаються із запізненням у 15-45 хвилин, а приміські поїзди – менш ніж 15 хвилин. Також окремі рейси скасовано.

Згідно з VR, запізнення спричинені сильними морозами, які призвели до того, що рухомі склади замерзли.

У Фінляндії напередодні оголосили попередження про сильні морози, які триватимуть щонайменше до четверга.

Синоптики попереджають, що мороз може бути потенційно небезпечним на всій території країни.

У понеділок на півдні та в центральній частині країни температура трималась переважно на рівні 10-20 градусів нижче нуля. Крім того, на півдні вітер посилював силу морозу. На півночі місцями очікують до -25 -35 градусів.

Нагадаємо, напередодні в Норвегії через сильний снігопад тисячі споживачів залишилися без світла.