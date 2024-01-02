Поезда по всей Финляндии опаздывают из-за сильных морозов

Во вторник, 2 января, поезда по всей Финляндии курсируют с опозданием из-за сильных морозов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует финский вещатель Yle со ссылкой на государственную железнодорожную компанию VR.

Только пятая часть поездов дальнего следования ходят по расписанию во второй половине дня, после 12:30. В то же время из пригородных поездов большинство, а именно 70%, придерживаются расписания.

По информации VR, поезда дальнего следования движутся с опозданием в 15-45 минут, а пригородные поезда – менее 15 минут. Также отдельные рейсы отменены.

Согласно VR, опоздания вызваны сильными морозами, которые привели к тому, что подвижные составы замерзли.

В Финляндии накануне объявили предупреждение о сильных морозах, которые продлятся как минимум до четверга.

Синоптики предупреждают, что мороз может быть потенциально опасным на всей территории страны.

В понедельник на юге и в центральной части страны температура держалась преимущественно на уровне 10-20 градусов ниже нуля. Кроме того, на юге ветер усиливал силу мороза. На севере местами ожидают до -25 -35 градусов.

Напомним, накануне в Норвегии из-за сильного снегопада тысячи потребителей остались без света.