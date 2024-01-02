У Лісабоні невідомі розмалювали погруддя Шевченка літерою Z

У столиці Португалії напередодні Нового року невідомі намалювали символ російського вторгнення в Україну – літеру Z – на памʼятнику Тарасу Шевченку.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у Facebook, пише "Європейська правда".

"Так виглядає, що рашисти вирішили завдати масштабного удару по наших і історичних духовних цінностях", – прокоментував Садоха, опублікувавши фото.

фото з facebook-сторінки павла садохи

Літерами Z розписали і пояснювальні таблички поруч із пам’ятником.

Садоха зазначив, що родина українців з Алгарве оперативно відчистила погруддя від фарби.

Нагадаємо, в грудні в австрійському Відні викликав ажіотаж правоохоронець, який на Різдво патрулював у шоломі з літерою Z, через що столичній поліції довелося давати пояснення.

У березні суд німецького міста Вісбаден ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу у футболці з літерою Z.