В Лиссабоне неизвестные разрисовали бюст Шевченко буквой Z

В столице Португалии накануне Нового года неизвестные нарисовали символ российского вторжения в Украину – букву Z – на памятнике Тарасу Шевченко.

Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Так выглядит, что рашисты решили нанести масштабный удар по нашим и историческим духовным ценностям", – прокомментировал Садоха, опубликовав фото.

ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ ПАВЛА САДОХИ

Буквами Z расписали и пояснительные таблички рядом с памятником.

Садоха отметил, что семья украинцев из Алгарве оперативно отчистила бюст от краски.

Напомним, в декабре в австрийской Вене вызвал ажиотаж правоохранитель, который на Рождество патрулировал в шлеме с буквой Z, из-за чего столичной полиции пришлось давать объяснения.

В марте суд немецкого города Висбаден принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу в футболке с буквой Z.