У Швеції слідом за Фінляндією фіксують рекордні морози в -40°C

У селі Ніккалуокта на півночі Швеції у вівторок зафіксували рекордну зимову температуру в мінус 41,6 градуса за Цельсієм слідом за аналогічним похолоданням у сусідній Фінляндії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Температуру в -41,6°C у Ніккалуокті – невеликому селі, населеному корінним народом саамів, зафіксували рано вранці у вівторок, 2 січня.

"Це найнижча температура, яку ми спостерігали цієї зими, і на півночі буде досить холодно", – прокоментував метеоролог SVT Нільс Хольмквіст.

Оператори залізниць у Швеції заявили, що різке похолодання призвело до численних проблеми для руху потягів на півночі країни, де температура подекуди опустилась до -30°C.

Шведський гідрометцентр також оголосив до середи попередження про сніг і вітер у центральній і південній Швеції.

У сусідній Фінляндії рекорд холоду цієї зими був зафіксований у північно-західному місті Ілівієска, де температура також уранці 2 січня впала до -37,8°C. Температура нижче -30°C була зафіксована і в декількох місцях у Лапландії.

На тлі сильних морозів, які триватимуть щонайменше до четверга, фінські залізничні оператори попередили про масові затримки потягів.