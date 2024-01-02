В Швеции вслед за Финляндией фиксируют рекордные морозы в -40°C

В селе Никкалуокта на севере Швеции во вторник зафиксировали рекордную зимнюю температуру в минус 41,6 градуса по Цельсию вслед за аналогичным похолоданием в соседней Финляндии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Температуру в -41,6°C в Никкалуокте – небольшой деревне, населенной коренным народом саамов, зафиксировали рано утром во вторник, 2 января.

"Это самая низкая температура, которую мы наблюдали этой зимой, и на севере будет довольно холодно", – прокомментировал метеоролог SVT Нильс Хольмквист.

Операторы железных дорог в Швеции заявили, что резкое похолодание привело к многочисленным проблемам для движения поездов на севере страны, где температура местами опустилась до -30°C.

Шведский гидрометцентр также объявил до среды предупреждение о снеге и ветре в центральной и южной Швеции.

В соседней Финляндии рекорд холода этой зимой был зафиксирован в северо-западном городе Иливиеска, где температура также утром 2 января упала до -37,8°C. Температура ниже -30°C была зафиксирована и в нескольких местах в Лапландии.

На фоне сильных морозов, которые продлятся как минимум до четверга, финские железнодорожные операторы предупредили о массовых задержках поездов.