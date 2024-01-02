Німецькі ультраправі заявили про значне зростання лав своєї партії
Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") заявила про різке зростання кількості своїх членів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.
У "АдН" заявили у вівторок, що число людей у лавах партії становить 40 131 особу.
Це приблизно на 37% більше, ніж наприкінці було 2022 року. Тоді партія налічувала 29 296 членів.
Опитування громадської думки показують, що до 23% німців готові проголосувати за "АдН", якби федеральні вибори відбулися у найближчу неділю.
Це вперше зробило б її другою найбільшою партією в Бундестазі – після опозиційного нині союзу ХДС/ХСС.
"Альтернатива для Німеччини" є найсильнішою політичною силою на колишньому комуністичному сході, вона також добре показала себе на регіональних виборах у жовтні в західних землях Гессен і Баварія.
У вересні вибори відбудуться у трьох східнонімецьких землях – Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" випереджає ХДС в опитуваннях у Саксонії.