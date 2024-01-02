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Німецькі ультраправі заявили про значне зростання лав своєї партії 

Вівторок, 2 січня 2024, 16:46

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") заявила про різке зростання кількості своїх членів. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

У "АдН" заявили у вівторок, що число людей у лавах партії становить 40 131 особу. 

Це приблизно на 37% більше, ніж наприкінці було 2022 року. Тоді партія налічувала 29 296 членів. 

Опитування громадської думки показують, що до 23% німців готові проголосувати за "АдН", якби федеральні вибори відбулися у найближчу неділю. 

Це вперше зробило б її другою найбільшою партією в Бундестазі – після опозиційного нині союзу ХДС/ХСС.

"Альтернатива для Німеччини" є найсильнішою політичною силою на колишньому комуністичному сході, вона також добре показала себе на регіональних виборах у жовтні в західних землях Гессен і Баварія.

У вересні вибори відбудуться у трьох східнонімецьких землях – Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" випереджає ХДС в опитуваннях у Саксонії.

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Німеччина