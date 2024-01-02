Ультраправі лідирують перед виборами у німецькій Саксонії 

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") випереджає правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Саксонії за дев'ять місяців до земельних виборів.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, опубліковані у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

В опитуванні, проведеному інститутом дослідження громадської думки Civey і саксонською газетою Sächsische Zeitung, "АдН" набрала 37%, а ХДС – 33%.

Місяць тому ці дві партії йшли нога в ногу в колишній східнонімецькій землі, як показувало те ж саме опитування.

Соціал-демократична партія канцлера Німеччини Олафа Шольца зараз має 3% і ризикує не потрапити до земельного парламенту, оскільки необхідний мінімум – 5%.

Вільна демократична партія, яка входить до коаліції федерального уряду, зараз має 1%.

Зелені, які також входять до правлячої федеральної коаліції, мають 7%, а Ліва партія – 8%. Тож вони значно відстають від "АдН" та ХДС у землі, найбільшими містами якої є Лейпциг та Дрезден.

З таким результатом трохи менше ніж за дев'ять місяців до виборів сформувати уряд у Саксонії буде надзвичайно складно. Всі інші партії виключили можливість коаліції з "АдН".

Математично альянс між ХДС, Зеленими та Лівою партією все ще був би можливий – але ХДС також відмовилась від співпраці з Лівою партією. Навіть уряд меншості ХДС-Зелених був би неможливий без підтримки Лівої партії.

Саксонські виборці підуть на виборчі дільниці 1 вересня.

"Альтернатива для Німеччини" є найсильнішою на колишньому комуністичному сході, вона також добре показала себе на регіональних виборах у жовтні в західних землях Гессен і Баварія.

Перший мер від "АдН" у Німеччині був обраний у серпні в муніципалітеті Рагун-Єссніц у сусідній східній землі Саксонія-Ангальт.