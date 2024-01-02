Немецкие ультраправые заявили о значительном росте рядов своей партии 

Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") заявила о резком росте количества своих членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В "АдГ" заявили во вторник, что число людей в рядах партии составляет 40 131 человек.

Это примерно на 37% больше, чем в конце было 2022 года. Тогда партия насчитывала 29 296 членов.

Опросы общественного мнения показывают, что до 23% немцев готовы проголосовать за "АдГ", если бы федеральные выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Это впервые сделало бы ее второй крупнейшей партией в Бундестаге – после оппозиционного ныне союза ХДС/ХСС.

"Альтернатива для Германии" является сильнейшей политической силой на бывшем коммунистическом востоке, она также хорошо показала себя на региональных выборах в октябре в западных землях Гессен и Бавария.

В сентябре выборы состоятся в трех восточногерманских землях – Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" опережает ХДС в опросах в Саксонии.