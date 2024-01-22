Боррель о помощи от ЕС: Украинцам не стоит волноваться

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза, несмотря на смещение фокуса на решение конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом Боррель сказал, прибыв на заседание министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда"

Боррель сказал, что Украина стоит первым пунктом в повестке дня встречи.

"Тот факт, что мы вовлечены в поиск решения на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину. Первым, кто выступит (сегодня), будет министр иностранных дел Украины, и мы обсудим с министрами нашу постоянную поддержку Украины", – сказал Боррель.

Он заверил, что "украинцам не стоит волноваться",

"Европейская поддержка остается такой же сильной, как и раньше, и она будет продолжаться", – заявил глава дипломатии Евросоюза.

Напомним, 1 февраля лидеры ЕС на своем саммите планируют принять политическое решение о четырехлетнем пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

По данным прессы, накануне саммита в Евросоюзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.