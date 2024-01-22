До Словаччини прибули іспанські військові, які командуватимуть бойовою групою НАТО

Перші іспанські військовослужбовці на вихідних прибули до Словаччини, щоб перебрати у Чехії командування багатонаціональною бойовою групою НАТО.

Про це повідомляє Aktuality, інформує "Європейська правда".

"Основним завданням першої групи іспанських солдатів у Словаччині буде забезпечення плавного переходу командування багатонаціональною бойовою групою НАТО в Словаччині", – зазначили у збройних силах Словаччини.

Поступове прибуття всього іспанського контингенту очікується до липня.

Словацьке Міністерство оборони повідомило, що Іспанія відправить до Словаччини близько 700 солдатів з бойовим і захисним обладнанням.

"Подальші зміни в багатонаціональній бойовій групі наразі завершуються і обговорюються з іншими країнами-членами НАТО. Міноборони буде надалі інформувати громадськість про діяльність багатонаціональної бойової групи", – йдеться в заяві міністерства.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО вирішив створити чотири нові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії і Словаччині, одночасно модернізувавши інші бойові групи до з'єднань, здатних командувати військами у складі повноцінної бригади.

Як зазначили в Альянсі, ці дії значно посилюють здатність НАТО стримувати і захищатися від будь-якої агресії на східному фланзі.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Словенія, Італія та Іспанія цьогоріч відправлять військових до Румунії.

Також у НАТО анонсували "масштабну інвестицію" в закупівлю 155-мм боєприпасів.