В Словакию прибыли испанские военные, которые будут командовать боевой группой НАТО

Первые испанские военнослужащие в эти выходные прибыли в Словакию, чтобы принять у Чехии командование многонациональной боевой группой НАТО.

Об этом сообщает Aktuality, информирует "Европейская правда".

"Основной задачей первой группы испанских солдат в Словакии будет обеспечение плавного перехода командования многонациональной боевой группой НАТО в Словакии", – отметили в вооруженных силах Словакии.

Постепенное прибытие всего испанского контингента ожидается до июля.

Словацкое Министерство обороны сообщило, что Испания отправит в Словакию около 700 солдат с боевым и защитным оборудованием.

"Дальнейшие изменения в многонациональной боевой группе в настоящее время завершаются и обсуждаются с другими странами-членами НАТО. Минобороны будет в дальнейшем информировать общественность о деятельности многонациональной боевой группы", – говорится в заявлении министерства.

После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО решил создать четыре новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, одновременно модернизировав другие боевые группы до соединений, способных командовать войсками в составе полноценной бригады.

Как отметили в Альянсе, эти действия значительно усиливают способность НАТО сдерживать и защищаться от любой агрессии на восточном фланге.

Напомним, в начале января стало известно, что Словения, Италия и Испания в этом году отправят военных в Румынию.

Также в НАТО анонсировали "масштабную инвестицию" в закупку 155-мм боеприпасов.